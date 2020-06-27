Алтайский губернатор проголосовал по поправкам на самоизоляции

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проголосовал по поправкам к Конституции, находясь на самоизоляции. Об этом заявили в пресс-службе регионального правительства.

«Поскольку губернатор находится на самоизоляции, члены участковой избирательной комиссии по обращению Виктора Томенко приехали к нему домой», — говорится в сообщении.

Как отмечается, голосование провели, соблюдая все необходимые санитарные нормы.

«Губернатор поблагодарил членов УИК за то, что они помогли ему проголосовать на режиме самоизоляции», — добавили в пресс-службе.

Явка на голосование по поправкам к Конституции за два дня составила 19,49%, всего проголосовали более 21 млн человек.

26 июня ФАН передавало, что по поправкам проголосовал спикер Госдумы Вячеслав Володин.