Мишустин подписал постановление о продлении выплат медработникам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медицинским работникам. Об этом заявили в пресс-службе кабмина.

«Медработники, помогающие больным коронавирусом, будут получать специальные выплаты за особые условия труда ещё в течение двух месяцев — в июле и августе», — говорится в сообщении.

Там напомнили, что поддержать врачей, средний и младший медперсонал, водителей скорых распорядился российский лидер Владимир Путин.

Врачи в рамках соответствующего поручения президента получают по 80 тыс. рублей, средний медицинский персонал — по 50 тыс. рублей, столько же — врачи скорых.

Младший медперсонал, фельдшеры и водители скорых получают по 25 тыс. рублей.

Как подчеркнули в правительстве, выплаты рассчитываются, «исходя из самого факта работы» с больными COVID-19, «без привязки ко времени».

26 июня председатель правительства подписал постановление о выплатах в июле в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми до 16 лет.