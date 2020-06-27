Ещё 1852 пациента вылечились после коронавируса в Москве

В Москве выздоровели после коронавирусной инфекции COVID-19 ещё 1852 человека, общее число вылечившихся в столице превысило 146 тыс.

Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1852 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 146 043», — сказала вице-мэр.

Накануне в Москве выписали 1997 пациентов после лечения от COVID-19.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил необходимость ношения медицинских масок.