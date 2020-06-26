Ещё 1997 пациентов вылечились после коронавируса в Москве

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В Москве выздоровели после коронавирусной инфекции COVID-19 ещё 1997 человек, общее число вылечившихся в столице превысило 144 тыс.
Ещё 1997 пациентов вылечились после коронавируса в Москве
  • АГН «Москва»
  • © Сандурская Софья

Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1997 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 144 191», — сказала вице-мэр.

Накануне в Москве выписали 926 пациентов после лечения от COVID-19.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил необходимость ношения медицинских масок.

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