Ещё 1997 пациентов вылечились после коронавируса в Москве
- АГН «Москва»
- © Сандурская Софья
Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1997 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 144 191», — сказала вице-мэр.
Накануне в Москве выписали 926 пациентов после лечения от COVID-19.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил необходимость ношения медицинских масок.