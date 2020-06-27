Путин поздравил выпускников школ и университетов

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Президент России Владимир Путин поздравил выпускников школ и университетов. Его видеообращение опубликовано на сайте Кремля.
Путин поздравил выпускников школ и университетов
  • kremlin.ru

«Выпускной — это особенный, неповторимый день. Вы пересекаете рубеж, за которым открывается совершенно новый этап жизни, где всё будет зависеть от ваших собственных решений, от того, как проявятся, раскроются ваши знания, способности, лучшие черты — и в предстоящей работе, и в дальнейшей учёбе», — сказал Путин.

Он отметил, что, несмотря на сложности в конце учебного года в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией, учащиеся и преподаватели «сработали как единая команда» и сделали всё, чтобы учебный процесс не останавливался.

Российский лидер также выразил уверенность, что тот волонтёрский опыт, который за последние месяцы появился у многих выпускников, «будет служить им верным ориентиром в жизни».

«Хочу пожелать вам: никогда не переставайте мечтать, строить самые дерзновенные планы... Только так можно достичь настоящих высот, новых вдохновляющих вершин в науке, искусстве, спорте, в технологиях, в каждой профессии, в каждом любимом деле, а значит, и в жизни», — подчеркнул Путин.

Он также пожелал выпускникам найти своё призвание, гордиться тем, что они делают, и быть полезными другим людям и своей стране.

Очные выпускные вечера состоятся в 12 регионах, которые к тому моменту перейдут к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу, а в 57 субъектах будут проводить выпускные только в онлайн-режиме.

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