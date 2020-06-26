В Севастополе рассказали о программе празднования Дня молодёжи

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В Севастополе рассказали о программе праздничных мероприятий в честь Дня молодёжи.
В Севастополе рассказали о программе празднования Дня молодёжи
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

27 июня в парке Победы состоятся мастер-классы, викторины, фотовыставки.

«Одной из локаций будет мастер-класс по бальным танцам «Севастопольский вальс» от организаторов общекрымского университетского бала. Также у гостей мероприятия будет возможность посетить фотовыставки севастопольских фотографов «Уличная галерея» и «Молодёжь Севастополя», — заявили в пресс-службе.

Также состоится награждение лучших молодёжных активистов и концерт.

Ранее URA.RU сообщало, что День города в Магнитогорске, который традиционно отмечается в третье воскресенье июля, в этом году пройдёт в онлайн-формате в связи с эпидемией коронавируса.

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