В Магнитогорске день города пройдёт в онлайн-формате

День города в Магнитогорске, который традиционно отмечается в третье воскресенье июля, в этом году пройдёт в онлайн-формате в связи с эпидемией коронавируса.

«Проведение торжественного празднования Дня города и Дня металлурга в очной форме не запланировано. Праздничные мероприятия в эти дни пройдут в формате онлайн. Совместно с ПАО «ММК» создана рабочая группа по организации и проведению общегородского праздника День города и День металлурга», — приводит URA.RU сообщение пресс-службы городской администрации.

Отмечается, что учреждения культуры и образования подготовили концерты и выставки, которые можно будет посмотреть в интернете.

Кроме того, в дистанционном режиме пройдут конкурсы и викторины.

В этот день в небо на городом поднимутся праздничные аэростаты.

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