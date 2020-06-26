В Магнитогорске день города пройдёт в онлайн-формате
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«Проведение торжественного празднования Дня города и Дня металлурга в очной форме не запланировано. Праздничные мероприятия в эти дни пройдут в формате онлайн. Совместно с ПАО «ММК» создана рабочая группа по организации и проведению общегородского праздника День города и День металлурга», — приводит URA.RU сообщение пресс-службы городской администрации.
Отмечается, что учреждения культуры и образования подготовили концерты и выставки, которые можно будет посмотреть в интернете.
Кроме того, в дистанционном режиме пройдут конкурсы и викторины.
В этот день в небо на городом поднимутся праздничные аэростаты.
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