В Госдуме прокомментировали отмену парада в ряде городов России

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Первый зампред комитета Госдумы по обороне Герой России Андрей Красов прокомментировал отмену парада в ряде городов России.
В Госдуме прокомментировали отмену парада в ряде городов России
  • РИА Новости

«Праздник Победы — это святой праздник для нашего государства, общества и для каждого гражданина Российской Федерации», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, здоровье граждан — тоже святое, поэтому важно понимать, что в городах, где торжественные мероприятия не состоятся, не сложилась та обстановка, которая позволила бы это сделать.

«Но я думаю, что жители этих субъектов будут также смотреть парад из Москвы по телевидению, также будут вспоминать своих родных и близких, которые своим мужеством, героизмом и отвагой принесли столь долгожданную победу, и будут сопереживать всем участникам парада», — сказал Красов.

Праздничные мероприятия, посвящённые 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, которые намечены на 24 июня, не будут проводить в 13 городах в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени парад Победы перенесли на 26 июля.

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