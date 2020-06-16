В Тюмени парад Победы перенесли на 26 июля

В оперативном штабе по профилактике коронавируса Тюменской области рассказали, что прохождение войск тюменского гарнизона «Салют, Победа» и шествие «Бессмертного полка» в регионе перенесли на 26 июля.

«По информации регионального организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 75-летию победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, торжественные мероприятия в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне предварительно запланированы на 26 июля», — приводит URA.RU сообщение оперштаба.

Отмечается, что изначально торжественные мероприятия, посвящённые 75-летию Победы, должны были пройти в Тюменской области 24 июня.

Ранее ветеран Великой Отечественной войны, участник битвы за Берлин, кавалер орденов Красной Звезды и Отечественной войны II степени Лев Литвинов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о важности парада Победы.