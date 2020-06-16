Парад Победы не будут проводить в 13 городах в связи с коронавирусом
- АГН «Москва»
- © Сергей Киселев
Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что парад Победы 24 июня не состоится в Курске, Перми, Белгороде, Саранске, Ярославле, Якутске, Пензе, Вологде, Челябинске, Пскове, Орле, Петропавловске-Камчатском и Нижнем Тагиле.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва с пониманием относится к отмене парадов в регионах.
Он отметил, что «на местах» виднее, как обстоят дела, и региональным властям «более с руки выстраивать какие-то эпидемиологические прогнозы на краткосрочную и среднесрочную перспективу и принимать те или иные решения».