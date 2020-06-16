Парад Победы не будут проводить в 13 городах в связи с коронавирусом

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Праздничные мероприятия, посвящённые 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, которые намечены на 24 июня, не будут проводить в 13 городах в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Парад Победы не будут проводить в 13 городах в связи с коронавирусом
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

Об этом информирует РИА Новости. 

Отмечается, что парад Победы 24 июня не состоится в Курске, Перми, Белгороде, Саранске, Ярославле, Якутске, Пензе, Вологде, Челябинске, Пскове, Орле, Петропавловске-Камчатском и Нижнем Тагиле.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва с пониманием относится к отмене парадов в регионах.

Он отметил, что «на местах» виднее, как обстоят дела, и региональным властям «более с руки выстраивать какие-то эпидемиологические прогнозы на краткосрочную и среднесрочную перспективу и принимать те или иные решения».

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