Парад Победы не будут проводить в 13 городах в связи с коронавирусом

Праздничные мероприятия, посвящённые 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, которые намечены на 24 июня, не будут проводить в 13 городах в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.

АГН «Москва»

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Об этом информирует РИА Новости. Отмечается, что парад Победы 24 июня не состоится в Курске, Перми, Белгороде, Саранске, Ярославле, Якутске, Пензе, Вологде, Челябинске, Пскове, Орле, Петропавловске-Камчатском и Нижнем Тагиле. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва с пониманием относится к отмене парадов в регионах. Он отметил, что «на местах» виднее, как обстоят дела, и региональным властям «более с руки выстраивать какие-то эпидемиологические прогнозы на краткосрочную и среднесрочную перспективу и принимать те или иные решения».