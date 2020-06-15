В Кремле прокомментировали отмену парадов в регионах

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Москва с пониманием относится к отмене парадов в регионах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали отмену парадов в регионах
  • РИА Новости

«С абсолютным пониманием, это прерогатива руководителей регионов, это те самые особые полномочия, которыми они были наделены на фоне эпидемиологической опасности», — сказал представитель Кремля журналистам.

Он отметил, что «на местах» виднее, как обстоят дела, и региональным властям «более с руки выстраивать какие-то эпидемиологические прогнозы на краткосрочную и среднесрочную перспективу и принимать те или иные решения».

Ряд субъектов решили ограничить мероприятия, связанные с проведением парада Победы 24 июня, из-за ситуации с коронавирусом.

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