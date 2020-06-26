Вирусолог оценил влияние летнего солнца на заболеваемость COVID-19

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов оценил влияние летнего солнца на заболеваемость COVID-19.

«Солнечный ультрафиолет оказывает умеренное сдерживающее воздействие на возбудителя COVID-19, но не может остановить пандемию. Убедительнее всего сейчас это показывает Бразилия, которая вышла на второе место в мире по заболеваемости и числу смертей от коронавирусной инфекции», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, солнце быстрее высушивает капли, в которых сохраняется коронавирус в окружающей среде. Кроме того, ультрафиолет повреждает оболочку вируса.

Вместе с тем, отметил Викулов, нельзя сказать, насколько может снизиться распространение инфекции и заболеваемость.

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.