Вирусолог оценил влияние летнего солнца на заболеваемость COVID-19
- РИА Новости
«Солнечный ультрафиолет оказывает умеренное сдерживающее воздействие на возбудителя COVID-19, но не может остановить пандемию. Убедительнее всего сейчас это показывает Бразилия, которая вышла на второе место в мире по заболеваемости и числу смертей от коронавирусной инфекции», — заявил он в беседе с kp.ru.
По его словам, солнце быстрее высушивает капли, в которых сохраняется коронавирус в окружающей среде. Кроме того, ультрафиолет повреждает оболочку вируса.
Вместе с тем, отметил Викулов, нельзя сказать, насколько может снизиться распространение инфекции и заболеваемость.
Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.