В Калининградской области рассказали о динамике рынка платных услуг
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- РИА Новости
Как сообщает «Янтарный край» со ссылкой на Калининградстат, по-прежнему лидируют жилищно-коммунальные услуги (41,7%), услуги телекоммуникационные (17,3%), транспортные (8,5%) и бытовые (11,6%).
Если говорить о бытовых услугах, то наибольший объём (74,1%) пришёлся на техобслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования; ремонт и строительство жилья и других построек; парикмахерские услуги; ремонт и техобслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий.
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