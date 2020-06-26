В Калининградской области рассказали о динамике рынка платных услуг

В январе — мае 2020 года в Калининградской области оказано платных услуг населению на 21,6 млрд рублей. В сопоставимых ценах это 79,9% к аналогичному периоду 2019-го.

Как сообщает «Янтарный край» со ссылкой на Калининградстат, по-прежнему лидируют жилищно-коммунальные услуги (41,7%), услуги телекоммуникационные (17,3%), транспортные (8,5%) и бытовые (11,6%).

Если говорить о бытовых услугах, то наибольший объём (74,1%) пришёлся на техобслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования; ремонт и строительство жилья и других построек; парикмахерские услуги; ремонт и техобслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Карелии рассказали о поддержке бизнеса во время пандемии коронавируса.