В Калининградской области рассказали о динамике рынка платных услуг

Короткая ссылка
В январе — мае 2020 года в Калининградской области оказано платных услуг населению на 21,6 млрд рублей. В сопоставимых ценах это 79,9% к аналогичному периоду 2019-го.
В Калининградской области рассказали о динамике рынка платных услуг
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

Как сообщает «Янтарный край» со ссылкой на Калининградстат, по-прежнему лидируют жилищно-коммунальные услуги (41,7%), услуги телекоммуникационные (17,3%), транспортные (8,5%) и бытовые (11,6%).

Если говорить о бытовых услугах, то наибольший объём (74,1%) пришёлся на техобслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования; ремонт и строительство жилья и других построек; парикмахерские услуги; ремонт и техобслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Карелии рассказали о поддержке бизнеса во время пандемии коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить