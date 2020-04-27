В Карелии рассказали о поддержке бизнеса во время пандемии коронавируса

Короткая ссылка
Правительство Карелии утвердило список отраслей экономической деятельности, наиболее пострадавших от введения режима повышенной готовности в связи с распространением COVID-19.
В Карелии рассказали о поддержке бизнеса во время пандемии коронавируса
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости».

В перечень вошли 29 видов деятельности, в том числе различные транспортные услуги, туриндустрия, образовательные и социальные услуги, торговля, культура и развлечения, спорт и отдых, бытовые услуги. Список опубликован на сайте, разработанном Корпорацией развития Карелии и Минэкономразвития региона.

Также стало известно, что в Татарстане начала действовать программа льготных микрозаймов для предпринимателей. Заявки можно подать с 27 апреля по 30 сентября. Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на фонд поддержки предпринимательства республики.

Средства могут получить те, у кого выручка за месяц снизилась более чем на 30%, кто остался не охвачен ранее реализованными федеральными и региональными мерами поддержки и кто не попал в список наиболее пострадавших отраслей.

Ранее сообщалось, что объём контрактов с малым бизнесом в Москве вырос на 36%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить