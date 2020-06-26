В Приморье перед судом предстанет гражданин Китая из транснациональной ОПГ

В Приморском крае в суд направлено уголовное дело в отношении гражданина Китая — участника транснациональной ОПГ, незаконно перевозившей ценные породы древесины.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России.

По имеющимся данным, в 2016—2018 годах злоумышленники приобрели на территории Приморья не менее 20,3 тыс. кубометров дуба монгольского и 2,97 тыс. кубометров ясеня маньчжурского, на которые отсутствовали документы, подтверждающие законность нахождения древесины в торговом обороте России.

В составе китайской подгруппы обвиняемый занимался скупкой, переработкой пиломатериалов, их хранением и погрузкой на транспортные средства, предоставленные российской подгруппой.

Мужчина признал вину в полном объёме, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело передано в суд.

В 2019 году, как сообщал progorod43, в управлении Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртии рассказали о случаях незаконного вывоза хвойной древесины.