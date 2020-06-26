Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года

Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.

«Министерством здравоохранения Российской Федерации подписан приказ от 23 июня 2020 года №624н, которым сохраняется ранее действовавший порядок медицинского освидетельствования водителей транспортных средств... до 1 января 2021 года», — цитирует ТАСС ведомство.

Также в Минздраве заявили, что автомобилисты для получения прав с 2021 года будут сдавать анализы на хроническое потребление алкоголя лишь по направлению нарколога, в случае если он выявит признаки заболевания.

С ноября 2019 года в России должны были начать действовать новые правила медосмотра водителей, которые предусматривали увеличение объёма исследований и могли привести к росту стоимости медсправок.

Генеральная прокуратура России назвала новые правила медосмотра водителей ошибкой Минздрава.

Впоследствии министерство отложило данное нововведение на полгода до 1 июля 2020 года.