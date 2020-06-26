В Екатеринбурге проверяют сообщения о «травле» ученика в школе

В Екатеринбурге проверяют сообщения о возможной «травле» ученика в школе.

Об этом информирует Tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Свердловской области.

«О предполагаемых нарушениях в деятельности данного образовательного учреждения стало известно от матери одного из учащихся, которая сообщила, что после того, как она отказалась вносить добровольные взносы на различные школьные нужды, отношение к её сыну резко ухудшилось, он стал подвергаться «травле», — заявили в ведомстве.

Следователи выясняют, действительно ли ситуация имела место.

В случае установления фактов нарушения со стороны администрации гимназии будет дана правовая оценка.

Ранее URA.RU передавало, что в Перми уволили учителя после сообщений о неподобающем поведении в школе.