В Алтайском крае прокомментировали работу кружков в регионе

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко рассказал о работе кружков и учреждений дополнительного образования для школьников в регионе.

В беседе с «Российской газетой» он отметил, что кружки технической и естественно-научной направленности в Алтайском крае работают в 82 из 98 бюджетных учреждений дополнительного образования, в них занимаются около 25 тыс. детей.

«Чтобы достичь поставленной в нацпроекте «Наука» цели и вывести нашу страну в лидеры по научным исследованиям и разработкам, нам следует научить школьников не только пассивно накапливать знания, но и активно их применять. И кружковое движение, а также технопарки и детские технические центры позволяют эти навыки развивать», — подчеркнул Максим Костенко.

При этом, по его словам, в процессе модернизации системы дополнительного образования важно не потерять уникальные, самобытные традиции кружкового движения.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Елена Строкова в беседе с ФАН заявила о необходимости разработки актуальных профориентированных школьных программ.