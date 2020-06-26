Умер ветеран Великой Отечественной войны Алексей Волошин

Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Волошин умер в возрасте 100 лет. Об этом заявили в Российской ассоциации героев.

«24 июня 2020 года на 101-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, награждённый четвёртой по старшинству военной наградой США — медалью «Серебряная звезда», гвардии полковник Волошин Алексей Прохорович», — говорится в сообщении.

В ассоциации выразили соболезнования семье и близким по случаю кончины Алексея Волошина.

В октябре 2019 года в Туле скончался участник Великой Отечественной войны Евгений Шалашников, который штурмовал Берлин и оставил надпись на Рейхстаге.