Умер оставивший надпись на Рейхстаге участник штурма Берлина

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Участник Великой Отечественной войны Евгений Шалашников, штурмовавший Берлин и оставивший надпись на Рейхстаге, скончался в Туле.
Умер оставивший надпись на Рейхстаге участник штурма Берлина
  • © Правительство Тульской области

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

«1 октября 2019 года на 95-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Евгений Тимофеевич Шалашников», — указывается в заявлении.

Согласно данным ведомства, мужчина был призван в армию в январе 1942 года. За время службы он принимал участие в целом ряде боёв, в частности — в Орловско-Курской операции, а также освобождал Прибалтику, Белоруссию, Польшу, штурмовал Берлин.

Ранее старейший моряк-подводник России капитан первого ранга Юлий Ксюнин скончался в Тамбове на 106-м году жизни.

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