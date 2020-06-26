В Кремле прокомментировали дело Серебренникова

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дело режиссёра Кирилла Серебренникова и «Седьмой студии» является поводом для тщательного анализа расходования госсредств в учреждениях культуры.
В Кремле прокомментировали дело Серебренникова
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Безусловно, дело Серебренникова является поводом для того, чтобы тщательно проанализировать то, как осуществляется расходование государственных средств в учреждениях культуры, с тем чтобы сократить возможную коррупциогенность в этой области», — заявил Песков.

Он добавил, что проведение анализа является функцией Министерства культуры. При этом Песков заявил, что не сомневается, что необходимый анализ будет сделан.

Песков добавил, что в Кремле видят, что очень многие деятели культуры высказывают своё мнение по делу Серебренникова. 

«В отличие от них, мы не можем высказывать своё мнение по судебным делам, мы не имеем на это права», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Мещанский суд Москвы выносит обвинительный приговор по делу «Седьмой студии»

Дело о хищениях руководством «Седьмой студии» возбудили в 2017 году.

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