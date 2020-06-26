Владелец кожевенной мастерской рассказал о работе во время пандемии

Владелец кожевенной мастерской Максим Исмаилов рассказал о работе производства во время пандемии коронавируса.

После введения режима самоизоляции в Москве Максиму пришлось закрыть мастерскую и вместе с женой-дизайнером переехать на подмосковную дачу.

«Это было, конечно, интересно. Довольно сложно было перевезти материалы, инструменты, коврики и другое оборудование. Верстак мне пришлось собирать уже на даче. Если это было возможно, какие-то заказы старались выполнять на даче, чтобы всё это не закрылось окончательно», — пояснил Максим в рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф «Полёт нормальный. Истории предпринимателей».

Он добавил, что пандемия обошлась с ним легче, чем со многими другими предпринимателями, поскольку бизнес не остановился даже после закрытия мастерской и заказы продолжали регулярно поступать.

С отменой самоизоляции в Москве мастерская снова открылась, однако Максим, соблюдая меры предосторожности, продолжает частично работать из дома.

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