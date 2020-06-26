Шойгу предложил поощрить участников парада в честь 75-летия Победы

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил Генеральному штабу Вооружённых сил представить предложения по награждению военных, участвовавших в параде 24 июня в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Шойгу предложил поощрить участников парада в честь 75-летия Победы
  • РИА Новости

Как передаёт ТАСС, об этом он сказал на заседании коллегии Минобороны.

Он выразил благодарность всем, кто «обеспечил проведение парадов и торжественных мероприятий на самом высоком уровне».

«Прошу Генеральный штаб представить предложения по поощрению личного состава», — отметил Шойгу.

Министр сообщил, что в мероприятиях 24 июня в 19 российских городах приняли участие 58,5 тыс. человек.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что организаторы и участники парада Победы в Москве старались от души.

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