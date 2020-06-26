Шойгу предложил поощрить участников парада в честь 75-летия Победы
- РИА Новости
Как передаёт ТАСС, об этом он сказал на заседании коллегии Минобороны.
Он выразил благодарность всем, кто «обеспечил проведение парадов и торжественных мероприятий на самом высоком уровне».
«Прошу Генеральный штаб представить предложения по поощрению личного состава», — отметил Шойгу.
Министр сообщил, что в мероприятиях 24 июня в 19 российских городах приняли участие 58,5 тыс. человек.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что организаторы и участники парада Победы в Москве старались от души.