Шойгу предложил поощрить участников парада в честь 75-летия Победы

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил Генеральному штабу Вооружённых сил представить предложения по награждению военных, участвовавших в параде 24 июня в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Как передаёт ТАСС, об этом он сказал на заседании коллегии Минобороны.

Он выразил благодарность всем, кто «обеспечил проведение парадов и торжественных мероприятий на самом высоком уровне».

«Прошу Генеральный штаб представить предложения по поощрению личного состава», — отметил Шойгу.

Министр сообщил, что в мероприятиях 24 июня в 19 российских городах приняли участие 58,5 тыс. человек.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что организаторы и участники парада Победы в Москве старались от души.