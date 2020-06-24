Путин оценил парад по случаю 75-летия Победы в Москве

Президент России Владимир Путин заявил, что организаторы и участники парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве старались от души.

Об этом он сказал на приёме иностранных лидеров, приехавших на парад Победы. Стенограмма выступления Путина опубликована на сайте Кремля.

Он отметил, что военные парады на Красной площади «рождают особые чувства».

«Спасибо вам за добрые слова, вы отметили, что парад прошёл на самом высоком уровне», — сказал президент.

Путин выразил уверенность, что все организаторы парада и военнослужащие старались от души.

Также президент России поднял тост за ветеранов и будущие победы.