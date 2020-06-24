Путин поднял тост за ветеранов и будущие победы

Президент России Владимир Путин на приёме для глав государств, которые приглашены на парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, поднял тост за ветеранов, а также за прошлые и будущие победы. Об этом сообщает ТАСС.

«Позвольте предложить тост за наших ветеранов, за наше единение, за наши победы в прошлом и в будущем», — сказал Путин, открывая приём.

Он отметил, что «подвиг отважных воинов и самоотверженных тружеников тыла — важная, неотъемлемая часть истории наших стран, бесценный пример торжества справедливости, гуманизма, всепобеждающей силы сплочённости, дружбы и доверия между нашими странами, которые во все времена были и остаются главной опорой для преодоления трудностей».

24 июня в Москве прошёл военный парад, посвящённый 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Также Путин и иностранные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата после парада Победы на Красной площади в Москве.