Голикова предложила врачам наблюдать за переболевшими коронавирусом
- РИА Новости
В ходе коллегии Минздрава она отметила, что течение заболевания пока неизвестно, изучением этого вопроса занимается весь мир.
По словам Голиковой, пока неизвестно, какие отдалённые последствия будут у переболевших коронавирусом, особенно в тяжёлой форме.
«Поэтому нам необходимо обеспечить длительное диспансерное наблюдение за такими гражданами, установить периодичность и объёмы соответствующих медицинских обследований в зависимости от возраста, степени тяжести перенесённого заболевания и других факторов», — цитирует её Интерфакс.
Вице-премьер добавила, что необходимо внести изменения в нормативные акты.
Также Голикова сообщила о выявлении в России за сутки 6800 случаев коронавируса. Днём ранее было подтверждено 7113 случаев.