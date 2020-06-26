Голикова предложила врачам наблюдать за переболевшими коронавирусом

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Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила обеспечить длительное диспансерное наблюдение за теми, кто переболел коронавирусной инфекцией, поскольку отдалённые последствия заболевания пока неизвестны.
Голикова предложила врачам наблюдать за переболевшими коронавирусом
  • РИА Новости

В ходе коллегии Минздрава она отметила, что течение заболевания пока неизвестно, изучением этого вопроса занимается весь мир.

По словам Голиковой, пока неизвестно, какие отдалённые последствия будут у переболевших коронавирусом, особенно в тяжёлой форме.

«Поэтому нам необходимо обеспечить длительное диспансерное наблюдение за такими гражданами, установить периодичность и объёмы соответствующих медицинских обследований в зависимости от возраста, степени тяжести перенесённого заболевания и других факторов», — цитирует её Интерфакс.

Вице-премьер добавила, что необходимо внести изменения в нормативные акты.

Также Голикова сообщила о выявлении в России за сутки 6800 случаев коронавируса. Днём ранее было подтверждено 7113 случаев.

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