Голикова сообщила о выявлении за сутки 6800 случаев коронавируса
В России в течение суток подтвердили 6800 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
- АГН «Москва»
- © Никеричев Андрей
Накануне было подтверждено 7113 случаев.
Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с Newinform напомнил о необходимости использовать средства индивидуальной защиты.
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