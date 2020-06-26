Голикова сообщила о выявлении за сутки 6800 случаев коронавируса

В России в течение суток подтвердили 6800 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

АГН «Москва»

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Накануне было подтверждено 7113 случаев. Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с Newinform напомнил о необходимости использовать средства индивидуальной защиты.