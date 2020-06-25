В России за сутки подтверждено 7113 случаев коронавируса

В России в течение суток подтвердили 7113 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, информирует оперативный штаб. Общее число подтверждённых в стране случаев коронавируса достигло 613 994.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 7113 в 82 регионах, в том числе выявлено активно 2278 (32,0%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Накануне заболевание было подтверждено у 7176 человек.

Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с Newinform напомнил о необходимости средств индивидуальной защиты.

24 июня глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране идёт на убыль.