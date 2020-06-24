В России за сутки подтверждено 7176 случаев коронавируса

В России в течение суток подтвердили 7176 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Общее число подтверждённых в стране случаев коронавируса достигло 606 881.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 7176 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2272 (31,6%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Накануне заболевание было подтверждено у 7425 человек.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что первый этап испытаний вакцины от COVID-19 на добровольцах планируют завершить в течение ближайшего месяца.

Доктор биологических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от коронавируса российскими учёными.