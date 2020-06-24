В России за сутки подтверждено 7176 случаев коронавируса

Короткая ссылка
В России в течение суток подтвердили 7176 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В России за сутки подтверждено 7176 случаев коронавируса
  • Reuters

Общее число подтверждённых в стране случаев коронавируса достигло 606 881.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 7176 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2272 (31,6%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Накануне заболевание было подтверждено у 7425 человек.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что первый этап испытаний вакцины от COVID-19 на добровольцах планируют завершить в течение ближайшего месяца.

Доктор биологических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от коронавируса российскими учёными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить