Адвокат рассказал, что Ефремову стало плохо с сердцем

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Адвокат Эльман Пашаев заявил, что у артиста Михаила Ефремова в ночь на пятницу произошёл сердечный приступ.
Адвокат рассказал, что Ефремову стало плохо с сердцем
  • globallookpress.com
  • © Ekaterina Tsvetkova

«Ночью Ефремову стало плохо с сердцем, был сердечный приступ. Он отказался вызывать скорую, заявив, что ему ничего не хочется. Я ушёл от него в полночь и строго рекомендовал вызывать скорую при малейшем ухудшении самочувствия. Надеюсь, он ко мне прислушается», — сказал адвокат ТАСС.

Вечером 8 июня автомобиль, которым управлял Ефремов, выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон.

В результате произошедшего водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян.

23 июня адвокат Пашаев заявил, что появившаяся в СМИ информация о том, что Михаилу Ефремову поставили диагноз «хронический алкоголизм», не соответствует действительности.

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