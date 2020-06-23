Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что появившаяся в СМИ информация о том, что Михаилу Ефремову поставили диагноз «хронический алкоголизм», не соответствует действительности.

«Это не соответствует действительности. Если бы у него был хронический (алкоголизм. — RT), то он бы не играл и не был бы высокооплачиваемым актёром», — заявил Пашаев в беседе с телеканалом «360».

Ранее источник сообщал, что актёр Михаил Ефремов, обвиняемый по делу о ДТП в центре Москвы, прошёл психолого-психиатрическую экспертизу, по результатам которой был признан вменяемым.

Вечером 8 июня автомобиль, которым управлял Ефремов, выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в фургон. В результате ДТП водитель фургона получил травмы и впоследствии скончался в больнице.