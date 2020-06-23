Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

Короткая ссылка
Адвокат Эльман Пашаев заявил, что появившаяся в СМИ информация о том, что Михаилу Ефремову поставили диагноз «хронический алкоголизм», не соответствует действительности.
Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
  • © РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда

«Это не соответствует действительности. Если бы у него был хронический (алкоголизм. — RT), то он бы не играл и не был бы высокооплачиваемым актёром», — заявил Пашаев в беседе с телеканалом «360».

Ранее источник сообщал, что актёр Михаил Ефремов, обвиняемый по делу о ДТП в центре Москвы, прошёл психолого-психиатрическую экспертизу, по результатам которой был признан вменяемым.

Вечером 8 июня автомобиль, которым управлял Ефремов, выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в фургон. В результате ДТП водитель фургона получил травмы и впоследствии скончался в больнице

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить