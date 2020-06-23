Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
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«Это не соответствует действительности. Если бы у него был хронический (алкоголизм. — RT), то он бы не играл и не был бы высокооплачиваемым актёром», — заявил Пашаев в беседе с телеканалом «360».
Ранее источник сообщал, что актёр Михаил Ефремов, обвиняемый по делу о ДТП в центре Москвы, прошёл психолого-психиатрическую экспертизу, по результатам которой был признан вменяемым.
Вечером 8 июня автомобиль, которым управлял Ефремов, выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в фургон. В результате ДТП водитель фургона получил травмы и впоследствии скончался в больнице.