Ректор МГИМО прокомментировал предложенные поправки к Конституции

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Анатолий Торкунов, ректор Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России, прокомментировал RT предложенные в части права поправки к Конституции.
Ректор МГИМО прокомментировал предложенные поправки к Конституции
  • РИА Новости

«Я внимательно очень смотрел эти поправки и, более того, обсуждал их и с нашими юристами-международниками. Конечно, поправки, связанные с правом и приоритетом российского права, они прежде всего связаны с необходимостью избегать искажения норм международного права применительно к нашей политике, нашей стране», — сказал он.

По его словам, в полной мере сохраняются те статьи, которые гласят, что Россия является участником многих международно-правовых договоров.

«Но когда мы говорим о приоритете права, мы прежде всего имеем в виду, что международная ситуация складывается таким образом, что некоторые из этих норм очень серьёзно искажаются», — добавил он.

Как считает Торкунов, Россия должна «просто оберегать себя от такого рода искажений».

«Я стопроцентно уверен, что в части, касающейся действительного, позитивного и последовательного выполнения норм международного права, страна будет придерживаться тех норм, которые общеприняты», — подчеркнул он.

Ранее Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, которые касаются отношений с ЕСПЧ, и рекомендовала изменить или полностью отказаться от предложенных изменений в ст. 79.

В них речь идёт о том, что «решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации». 

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя выводы Венецианской комиссии, подчеркнул, что поправки с точки зрения международного права абсолютно легитимны

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