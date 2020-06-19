Лавров оценил выводы Венецианской комиссии по поправкам к Конституции

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Поправки к Конституции России с точки зрения международного права абсолютно легитимны. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя вывод Венецианской комиссии относительно соответствующих изменений.
Лавров оценил выводы Венецианской комиссии по поправкам к Конституции
  • РИА Новости

«Здесь я даже, честно говоря, не понимаю, почему такое чрезмерное внимание уделяется данному конкретному аспекту, который абсолютно легитимен с точки зрения международного права», — сказал министр.

Он также напомнил о законодательстве ряда европейских стран.

«Если брать конкретно Европейский суд по правам человека, о котором вы упомянули, целый ряд стран, который себя причисляет к развитым демократиям, такие как Германия, Великобритания, у них есть в их законодательстве аналогичные резервации, которые гарантируют, что никакие решения, выносимые в их адрес, не должны исполняться, если они противоречат соответствующей Конституции», — заявил Лавров.

Ранее Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, которые касаются отношений с ЕСПЧ.

Согласно опубликованному заключению, рекомендуется изменить или полностью отказаться от предложенных изменений в ст. 79, согласно которым «решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации». 

Как заявляют эксперты, Россия является членом СЕ и участником европейской Конвенции о правах человека, которая обязывает её исполнять решения ЕСПЧ.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что ЕСПЧ принимает иногда «явно неправовые решения», что является неприемлемым.

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