Путин назвал некоторые решения ЕСПЧ «явно неправовыми»

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принимает иногда «явно неправовые решения», что неприемлемо для России, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.
Путин назвал некоторые решения ЕСПЧ «явно неправовыми»
  • Reuters

Как передаёт Интерфакс, обсуждался тезис о необходимости конституционно-правовой оценки возможности исполнения на территории России ряда международных правовых обязательств.

«Я согласен в том, что у кого-то всегда возникает соблазн поуправлять Россией со стороны. Мы с этим сталкиваемся, я это сам наблюдаю. Иногда и тот же Европейский суд — мы исполняем все его решения, — но, к сожалению, принимает явно неправовые решения. Вот что неприемлемо», — сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что даже в таких случаях Россия их исполняет.

По словам главы государства, когда начинаются «всякие толкования, которые навязываются со стороны», — «это уже перебор, это слишком».

В ходе послания Федеральному собранию Путин предложил вынести на обсуждение поправки в Конституцию. В частности, он заявил, что она должна иметь приоритет над международным законодательством.

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