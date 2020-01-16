Путин назвал некоторые решения ЕСПЧ «явно неправовыми»
- Reuters
Как передаёт Интерфакс, обсуждался тезис о необходимости конституционно-правовой оценки возможности исполнения на территории России ряда международных правовых обязательств.
«Я согласен в том, что у кого-то всегда возникает соблазн поуправлять Россией со стороны. Мы с этим сталкиваемся, я это сам наблюдаю. Иногда и тот же Европейский суд — мы исполняем все его решения, — но, к сожалению, принимает явно неправовые решения. Вот что неприемлемо», — сказал Путин.
При этом он подчеркнул, что даже в таких случаях Россия их исполняет.
По словам главы государства, когда начинаются «всякие толкования, которые навязываются со стороны», — «это уже перебор, это слишком».
В ходе послания Федеральному собранию Путин предложил вынести на обсуждение поправки в Конституцию. В частности, он заявил, что она должна иметь приоритет над международным законодательством.