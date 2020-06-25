Аксёнов принял участие в голосовании по поправкам к Конституции
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«Принял участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», — написал он.
Аксёнов отметил, что все предложенные изменения имеют большое значение.
25 июня в России стартовало голосование по поправкам к Конституции.
Как рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, он проголосовал по поправкам к Конституции в машине.
Кроме того, народный артист России Сергей Безруков рассказал телеканалу «360», что в первый день голосования посетил избирательный участок в подмосковных Озёрах.