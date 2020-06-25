Глава Крыма Сергей Аксёнов принял участие в голосовании по поправкам к Конституции. Об этом он сообщил в своём Facebook.

«Принял участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», — написал он.

Аксёнов отметил, что все предложенные изменения имеют большое значение.

25 июня в России стартовало голосование по поправкам к Конституции.

Как рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, он проголосовал по поправкам к Конституции в машине.

Кроме того, народный артист России Сергей Безруков рассказал телеканалу «360», что в первый день голосования посетил избирательный участок в подмосковных Озёрах.