Сергей Безруков проголосовал по поправкам к Конституции
- РИА Новости
«Проголосовал в первый день, потому что потом времени может не быть. Как ни странно, несмотря на то что работы нет, тем не менее забот очень много», — признался Безруков в беседе с телеканалом «360».
По мнению артиста, меры безопасности в условиях пандемии коронавируса необходимо соблюдать, поэтому маску и перчатки он взял с собой на избирательный участок.
Ранее газета «Реальное время» сообщала, что президент Татарстана Рустам Минниханов в первый день голосования посетил избирательный участок в здании КНИТУ-КАИ.