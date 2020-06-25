Сергей Безруков проголосовал по поправкам к Конституции

Народный артист России Сергей Безруков в первый день голосования по поправкам к Конституции посетил избирательный участок в подмосковных Озёрах.

«Проголосовал в первый день, потому что потом времени может не быть. Как ни странно, несмотря на то что работы нет, тем не менее забот очень много», — признался Безруков в беседе с телеканалом «360».

По мнению артиста, меры безопасности в условиях пандемии коронавируса необходимо соблюдать, поэтому маску и перчатки он взял с собой на избирательный участок.

Ранее газета «Реальное время» сообщала, что президент Татарстана Рустам Минниханов в первый день голосования посетил избирательный участок в здании КНИТУ-КАИ.