Эксперт оценила перспективы ипотечного рынка в России

Завкафедрой управления недвижимостью и ЖКХ факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина оценила перспективы ипотечного рынка в России.

«По оценке аналитиков, следствием снижения ключевой ставки будет снижение процентных ставок по ипотеке. О намерении понизить ставки по ипотеке уже заявили несколько банков», — сообщила она в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По её словам, снижение ипотечной ставки вслед за ключевой позволит расширить интерес заёмщиков к ипотеке и станет стимулом для развития рынка жилой недвижимости.

Как напомнила Иванкина, на данный момент средняя ставка определяется как 8,32—8,5% для первичного рынка и 8,8% — для вторичного.

«Ожидается снижение ипотечной ставки на 1 пункт», — прогнозирует она.

Ранее директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов в беседе с URA.RU предупредил о возможном росте цен на жильё в России.