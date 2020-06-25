Эксперт оценила перспективы ипотечного рынка в России

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Завкафедрой управления недвижимостью и ЖКХ факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина оценила перспективы ипотечного рынка в России.
Эксперт оценила перспективы ипотечного рынка в России
  • РИА Новости

«По оценке аналитиков, следствием снижения ключевой ставки будет снижение процентных ставок по ипотеке. О намерении понизить ставки по ипотеке уже заявили несколько банков», — сообщила она в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По её словам, снижение ипотечной ставки вслед за ключевой позволит расширить интерес заёмщиков к ипотеке и станет стимулом для развития рынка жилой недвижимости.

Как напомнила Иванкина, на данный момент средняя ставка определяется как 8,32—8,5% для первичного рынка и 8,8% — для вторичного.

«Ожидается снижение ипотечной ставки на 1 пункт», — прогнозирует она.

Ранее директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов в беседе с URA.RU предупредил о возможном росте цен на жильё в России.

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