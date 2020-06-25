В Совфеде прокомментировали идею выплат за отказ от места в детсаду
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- РИА Новости
В беседе с сайтом «Москва 24» он выразил мнение, что это не решит вопрос нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях.
«Нужно изыскивать деньги, эффективно их использовать и строить качественные, хорошие детские сады. Наша задача — обеспечить всех детей возможностью ходить в детский сад», — сказал Варфоломеев.
По его словам, в детсаду ребёнок проходит все этапы социализации, получает дошкольное образование.
Ранее в Родительском комитете оценили идею выплат за отказ от места в детсаду.
Президент Межрегиональной ассоциации дошкольных организаций Марина Воронова в беседе с Inforeactor дала рекомендации по выбору частного детского сада.