В Совфеде прокомментировали идею выплат за отказ от места в детсаду

Зампред комитета Совфеда по социальной политике Александр Варфоломеев прокомментировал предложение депутата Госдумы Василия Власова установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду.

В беседе с сайтом «Москва 24» он выразил мнение, что это не решит вопрос нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях.

«Нужно изыскивать деньги, эффективно их использовать и строить качественные, хорошие детские сады. Наша задача — обеспечить всех детей возможностью ходить в детский сад», — сказал Варфоломеев.

По его словам, в детсаду ребёнок проходит все этапы социализации, получает дошкольное образование.

Ранее в Родительском комитете оценили идею выплат за отказ от места в детсаду.

Президент Межрегиональной ассоциации дошкольных организаций Марина Воронова в беседе с Inforeactor дала рекомендации по выбору частного детского сада.