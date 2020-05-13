В Ассоциации дошкольных организаций дали рекомендации по выбору частного детсада

Президент Межрегиональной ассоциации дошкольных организаций Марина Воронова дала рекомендации по выбору частного детского сада.

«Есть некоммерческие частные организации, в том смысле, что они учреждены не государством, и есть в форме индивидуальных предпринимателей. Есть с лицензиями на образовательную деятельность, есть присмотр и уход. Это всё можно отнести к частным садам», — сказала Воронова в беседе с Inforeactor.

По её словам, сады с присмотром и уходом — официально разрешённая форма, на которую не нужно получать образовательную лицензию, но с детьми обязательно должен работать педагог с дипломом государственного образца.

Отличие между частным и домашним детсадом — в расположении (либо в квартире, либо в арендованном нежилом помещении). При выборе учреждения нужно обратить внимание на список услуг.

Кроме того, в помещении должны соблюдаться все требования пожарной безопасности по размещению койко-мест.

«Если на одного взрослого приходится малое количество — пять-шесть — детей, то качество и присмотр будут значительно лучше только за счёт того, что педагог может видеть чётче траекторию развития ребёнка», — сообщила Воронова.

Она также отметила, что родителям нужно ориентироваться прежде всего на своего ребёнка и свои ощущения. Также необходимо поговорить с педагогом, чтобы узнать программу.

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