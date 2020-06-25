В Родительском комитете оценили идею выплат за отказ от места в детсаду

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Анастасия Румянцева
Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты Ирина Волынец в беседе с RT прокомментировала предложение депутата Госдумы Василия Власова установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду.
В Родительском комитете оценили идею выплат за отказ от места в детсаду
  • РИА Новости

«Мы продолжаем настаивать на том, что у родителей в принципе должен быть выбор: то есть или они получают компенсацию, или же они устраивают ребёнка в детский сад. Но в том случае, если, например, в садике места не хватает, тогда они получают стопроцентную компенсацию. Например, эта программа действовала в Пермском крае до 2016 года, она называлась «Мамин выбор», когда родители могли выбрать. Причём это здорово решило проблему в регионе», — подчеркнула Волынец.

Ранее Власов предложил установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду.

Подробнее — в материале RT.

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