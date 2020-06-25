В Нижегородской области заработали ещё три лаборатории по тестированию на COVID-19

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В Нижегородской области открылись ещё три лаборатории по тестированию на COVID-19.
В Нижегородской области заработали ещё три лаборатории по тестированию на COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Теперь сдать анализы можно в том числе в медсанчасти ФСИН России.

Всего к настоящему времени в области работают 15 специализированных лабораторий. Тесты можно отправить и на проверку в Москву.

Как заявил губернатор Глеб Никитин, наибольшее число тестов для жителей региона делает Центр гигиены и эпидемиологии.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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