В Нижегородской области заработали ещё три лаборатории по тестированию на COVID-19

В Нижегородской области открылись ещё три лаборатории по тестированию на COVID-19.

Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Теперь сдать анализы можно в том числе в медсанчасти ФСИН России.

Всего к настоящему времени в области работают 15 специализированных лабораторий. Тесты можно отправить и на проверку в Москву.

Как заявил губернатор Глеб Никитин, наибольшее число тестов для жителей региона делает Центр гигиены и эпидемиологии.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.