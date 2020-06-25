В Нижегородской области заработали ещё три лаборатории по тестированию на COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Теперь сдать анализы можно в том числе в медсанчасти ФСИН России.
Всего к настоящему времени в области работают 15 специализированных лабораторий. Тесты можно отправить и на проверку в Москву.
Как заявил губернатор Глеб Никитин, наибольшее число тестов для жителей региона делает Центр гигиены и эпидемиологии.
Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.