Депутат Ионин рассказал о лечении от коронавируса

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Депутат Государственной думы Дмитрий Ионин рассказал, как лечился от коронавируса.
Депутат Ионин рассказал о лечении от коронавируса
  • РИА Новости

По словам парламентария, его лечение проходило дома, поскольку болезнь протекала в лёгкой форме, поражение лёгких составило 5%.

«Меня отправили лечиться домой. Последние полторы недели лечения из трёх уже чувствовал себя нормально. Практически все симптомы ушли, но тесты всё равно показывали наличие вируса в организме. В понедельник сдал ещё раз. Показало, что я вылечился», — поделился депутат в беседе с Nation News.

Он добавил, что планирует сдать плазму крови, чтобы помочь в лечении тяжелобольных.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с ФАН оценил необходимость соблюдения мер предосторожности после снятия ограничений, введённых из-за коронавируса.

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