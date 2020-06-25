В Рособрнадзоре рассказали о готовности субъектов к проведению ЕГЭ

Почти все регионы России готовы к проведению Единого государственного экзамена, сообщил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

«На сегодняшний день мы видим готовность практически всех субъектов», — цитирует ТАСС Музаева.

Он отметил, что на данный момент идёт апробация техники и работы организаторов по печати контрольно-измерительных материалов.

Также сообщается, что в пунктах сдачи ЕГЭ будут работать более 12 тыс. медработников.

Общее число сдающих ЕГЭ в этом году составляет 714 тыс.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области начали проверять пункты проведения Единого государственного экзамена.