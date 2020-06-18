В Подмосковье начали проверять пункты проведения ЕГЭ

В Московской области начали проверять пункты проведения Единого государственного экзамена.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра образования региона Ирину Каклюгину.

«Главные критерии — соответствие требованиям по санитарным нормам и порядку проведения экзаменов», — сказала она.

По её словам, на каждой площадке подготовят дозаторы с антисептиками. Вход будет по графику, чтобы избежать очередей.

Кроме того, выпускников рассадят в шахматном порядке.

Организаторы пройдут тест на COVID-19 и станут работать в масках и перчатках.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что Единый государственный экзамен в Удмуртии будут сдавать 7,5 тыс. выпускников.