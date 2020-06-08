ЕГЭ в Удмуртии будут сдавать 7,5 тысячи выпускников

Единый государственный экзамен в Удмуртии будут сдавать 7,5 тыс. выпускников.

Как сообщает ИА «Удмуртия», об этом заявила министр образования и науки региона Светлана Болотникова во время аппаратного совещания.

«Дополнительно экзамены будут сдавать участники, зарегистрированные в Удмуртии, но фактически обучающиеся на территории других субъектов», — сказала она.

По её словам, данные о таких выпускниках будут поступать из других регионов до конца июня. Предполагается, что прибудет более 30 человек.

Со своей стороны, глава республики Александр Бречалов отметил, что в 2020 году необходимо обеспечить безопасность и сохранность здоровья выпускников и педагогов в соответствии с требованиями Министерства просвещения России и Роспотребнадзора.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов в беседе с ФАН выразил мнение, что отменить ЕГЭ невозможно, так как вся система экзаменов сведена именно к этому формату.