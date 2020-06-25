Врач оценил снижение числа обращений к медикам по поводу аллергии

Короткая ссылка
Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок прокомментировал снижение числа обращений к специалистам по поводу аллергии в этом сезоне.
Врач оценил снижение числа обращений к медикам по поводу аллергии
  • Pixabay

«У нас самые серьёзные аллергены — это деревья весной. Но народ в массе своей ходил в масках и избежал реакции на пыльцу. У меня мечта осуществилась: я с 1995 года каждый год пациентам говорил, что в сезон цветения надо носить маски, а все отвечали, что не хотят быть дураками в масках. В этом году все в масках ходили, поэтому аллергики не дышали пыльцой и обострения не было», — пояснил Владимир Болибок в беседе с радио Sputnik.

Кроме того, по его словам, частично в смягчении весенней аллергии помогла затяжная холодная весна. 

Ранее Владимир Болибок в беседе с «Невскими новостями» рассказал о возможном вреде от пребывания на солнце.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить