Врач оценил снижение числа обращений к медикам по поводу аллергии

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок прокомментировал снижение числа обращений к специалистам по поводу аллергии в этом сезоне.

«У нас самые серьёзные аллергены — это деревья весной. Но народ в массе своей ходил в масках и избежал реакции на пыльцу. У меня мечта осуществилась: я с 1995 года каждый год пациентам говорил, что в сезон цветения надо носить маски, а все отвечали, что не хотят быть дураками в масках. В этом году все в масках ходили, поэтому аллергики не дышали пыльцой и обострения не было», — пояснил Владимир Болибок в беседе с радио Sputnik.

Кроме того, по его словам, частично в смягчении весенней аллергии помогла затяжная холодная весна.

Ранее Владимир Болибок в беседе с «Невскими новостями» рассказал о возможном вреде от пребывания на солнце.