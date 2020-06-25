За сутки на месте ЧП в Норильске собрано 55 кубометров водонефтяной смеси
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«За сутки собрано топливно-водяной смеси 55 куб. м», — цитирует РИА Новости представителя оперативного штаба.
Также в места складирования было вывезено 2404 т загрязнённого поверхностного грунта.
Ранее стало известно, что «Норникель» профинансировал ликвидацию последствий разлива топлива в Норильске на 5 млрд рублей.
Сообщалось, что активная фаза сбора топливно-водяной смеси на месте разлива в Норильске завершена, работы по очистке поверхности малых водоёмов ещё продолжаются.