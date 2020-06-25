За сутки на месте ЧП в Норильске собрано 55 кубометров водонефтяной смеси

За прошедшие сутки на месте аварии на ТЭЦ в Норильске было собрано 55 куб. м топливно-водяной смеси.

© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю