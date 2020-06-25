На Камчатке нашли вещи пропавших после крушения катера моряков

Спасатели на Камчатке в ходе поисковых мероприятий обнаружили вещи и документы моряков, которые пропали после крушения катера в Авачинской бухте, сообщает краевой главк МЧС России.

«При обследовании акватории с помощью дрона удалось обнаружить остатки плашкоута, при обследовании береговой линии... документы, баулы и рюкзаки, которые, по уточнённой информации, в момент происшествия находились на перевернувшемся судне», — приводит сообщение РИА Новости.

Вещи переданы следственным органам.

Ранее телеканал «360» передавал, что в поисках людей задействованы сотрудники МЧС России, представители Центра обеспечения действий по ГО и ЧС, а также оперативно-следственная группа УМВД.

В ночь на 14 июня в Авачинской бухте перевернулся катер, который вёз груз на судно, пропали четверо моряков.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.