На Камчатке нашли вещи пропавших после крушения катера моряков
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«При обследовании акватории с помощью дрона удалось обнаружить остатки плашкоута, при обследовании береговой линии... документы, баулы и рюкзаки, которые, по уточнённой информации, в момент происшествия находились на перевернувшемся судне», — приводит сообщение РИА Новости.
Вещи переданы следственным органам.
Ранее телеканал «360» передавал, что в поисках людей задействованы сотрудники МЧС России, представители Центра обеспечения действий по ГО и ЧС, а также оперативно-следственная группа УМВД.
В ночь на 14 июня в Авачинской бухте перевернулся катер, который вёз груз на судно, пропали четверо моряков.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.