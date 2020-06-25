В Мурманск прибыл первый пассажирский поезд по новому обходному пути
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«Поезд №22 сообщением Санкт-Петербург — Мурманск стал первым пассажирским поездом, который прибыл сегодня в 22:33 в Мурманск после перерыва в движении, связанного с работами по восстановлению моста через реку Кола и строительством нового участка пути в обход барьерного места», — приводит сообщение ТАСС.
25 июня в 10:00 поезд отправится с мурманского вокзала обратно в Петербург.
Ранее по новому участку железной дороги в Мурманской области прошёл первый поезд со сборным грузом.
1 июня под Мурманском обрушился железнодорожный аварийный мост, на котором велись ремонтные работы из-за подмытия конструкций паводком. По данному факту было возбуждено уголовное дело.