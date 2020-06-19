В Мурманской области восстановили железнодорожное сообщение
- РИА Новости
«Сегодня очень важный день, мы возобновляем железнодорожное сообщение до мурманского узла... Нам удалось открыть движение раньше на четыре дня», — цитирует его РИА Новости.
По новому участку железной дороги прошёл первый поезд со сборным грузом.
1 июня под Мурманском обрушился железнодорожный аварийный мост, на котором велись ремонтные работы из-за подмытия конструкций паводком. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Газета «Известия» писала, что в регионе будет действовать режим ЧС до завершения прокладки резервной ветки путей до станции Мурманск.