В Мурманской области восстановили железнодорожное сообщение

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В Мурманской области с опережением графика открыли движение по новому участку железнодорожного пути в обход разрушенного моста, сообщил начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.
В Мурманской области восстановили железнодорожное сообщение
  • РИА Новости

«Сегодня очень важный день, мы возобновляем железнодорожное сообщение до мурманского узла... Нам удалось открыть движение раньше на четыре дня», — цитирует его РИА Новости.

По новому участку железной дороги прошёл первый поезд со сборным грузом.

1 июня под Мурманском обрушился железнодорожный аварийный мост, на котором велись ремонтные работы из-за подмытия конструкций паводком. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Газета «Известия» писала, что в регионе будет действовать режим ЧС до завершения прокладки резервной ветки путей до станции Мурманск.

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